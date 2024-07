A Campomarino il "Charity Futsal Match 2024"

CAMPOMARINO. Torna l'appuntamento con il futsal e la solidarietà a Campomarino griffato dalla Apd Kemarin.

Quest'anno a sfidarsi in un derby ricco di storia e passione saranno i "vecchietti" terribili della Old Kemarin e la rappresentativa dei cugini dell'Arcadia Termoli.

Un derby antico, di grandi battaglie sul campo, di sana rivalità sportiva, ma soprattutto di grandi amicizie, di rapporti che si sono cementati negli anni ma soprattutto di profonda stima reciproca.

Questa volta però non ci sono punti in palio, non ci sono trofei da alzare ma la voglia comune di raggiungere un obbiettivo che va aldilà di ogni traguardo sportivo, donare sostegno e speranza a chi sta combattendo una partita ben più importante, quella della vita!

L'intero ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Onlus Soleterre che si occupa da anni per la ricerca e la cura dei bambini malati di cancro.

Quest’anno in particolare gli sforzi prodotti saranno veicolati per fronteggiare l’emergenza che ha colpito l’ospedale Pediatrico OKHMATDYT in Ucraina che è stato colpito da un missile di grossa portata.

In questa struttura Soleterre si sta occupando da mesi dei bambini malati di cancro, feriti e amputati dalla guerra e della loro riabilitazione fisica e psicologica.

Per tutti quelli che non potranno partecipare all’evento ci sarà la possibilità di donare il proprio contributo inviando un semplice messaggio SMS al 45520.

Appuntamento a sabato 13 luglio 2024 dalle ore 18 a Campomarino presso l'impianto sportivo Polivalente Comunale "Ivan Paiotti".

Con il tuo gesto donerai un sorriso e una speranza a tutti quelli che stanno affrontando la partita più importante della loro vita!