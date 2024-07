Verso il sorteggio di San Basso coi versi in vernacolo di Anna Gina Costantino

Anna Gina Costantino dedica una poesia al sorteggio di San Basso

TERMOLI. Come abbiamo già anticipato, domani sera, sabato 13 luglio, alle 19.30, in piazza Duomo a Termoli è in programma il pubblico sorteggio del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso, patrono della città e di tutta la diocesi, in occasione della processione in mare del 3 agosto 2024.

Alla presenza degli operatori della marineria e delle loro famiglie presiederanno il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti e il sindaco di Termoli, Nico Balice.

In occasione di questo momento, cosi atteso e suggestivo, che torna nel luogo d'origine, la signora Anna Gina Costantino, ha voluto omaggiare la tradizione e il Patrono con una video-poesia, proprio per i lettori di Termolionline, dedicata proprio all'estrazione di domani.

Casalinga con la passione della poesia, nell'abbraccio affettuoso delle figlie Mariella e Valentina, Anna Gina ama scrivere brani in dialetto, che spesso la riportano indietro nel tempo in una Termoli di cui ha tanta nostalgia.

Nel 2019 ha raccolto le sue poesie in libro intitolato "A mamme di vinte".

Nel recente passato ha conquistato il premio come prima classificata alla rassegna "Borghi in fiaba" per la sezione poesie in vernacolo.