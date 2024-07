Giornata del perdono all'eremo diocesano "Stella Maris"

TERMOLI. Lunedì 15 luglio 2024 si rinnova la Giornata del Perdono al sacro eremo diocesano 'Lavra Stella Maris'. Una giornata di preghiera, incontro, raccoglimento e condivisione in un'oasi di pace e spiritualità in contrada Solagne Grandi, 7 (Guglionesi). In questa occasione, accostandosi alla preghiera, alla confessione e alla comunione sacramentale, sarà possibile ricevere l'indulgenza plenaria come da decreto trasmesso dalla Penitenzieria Apostolica della Santa Sede.

Quest’anno ricorre il decimo anniversario della dedicazione della cappella e del suo altare.

Di seguito il programma del “Perdono dell’eremo”. A partire dalle 18.30 sarà possibile confessarsi. Alle 21 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca.

Ingresso aperto a tutti. Fr. Giuseppe Di Lena ringrazia mons. De Luca e tutti coloro che prenderanno parte all'evento per condividere uno spazio di preghiera, riconciliazione e pace del cuore rinnovando con slancio il cammino di fede personale e comunitario.

