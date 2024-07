Polo fieristico di Larino: esplode la festa col Carnevale estivo

LARINO. Sabato 13 luglio, ci siamo: la data attesa da chi non fa differenza tra estate e inverno.

«Scotta! Non è la sabbia sotto i piedi a Mezzogiorno, ma il programma del Carnevale di Larino 2024, edizione estiva. Si raggiungono i 2000 gradi Fahrenheit questo 13 luglio, allora venite al Polo Fieristico di Larino e state freschi. Febbricitante attesa per questo meno uno dall'edizione estiva del Carnevale di Larino 2024. Sono stati riscontrati diversi casi di cali di pressione, allucinazioni, confusione mentale, tachicardia. Ancora un po' di pazienza: raffreddate polsi e tempie, mangiate frutta e verdura, bevete tanta acqua... arriviamo! Immaginatevi mentre vi dirigete in macchina all'ente fiera con le cicale che ancora cantano, tra le campagne larinesi illuminate dal tramonto e la pelle arrossata dal sole della mattina. Dove parcheggiare? All'ente fiera c'è spazio, ma non troppo perché i giganti sono giganti e l'ente fiera non è infinito. Se vi muovete in serata, parcheggiate qui: Campo sportivo, via Dante e viale Giulio Cesare.

Dal campo sportivo, il caro Nicola con la sua navetta gratuita farà fermata in direzione Polo Fieristico e ritorno alle ore 20-21-22-23-24-01. Se parcheggiate in via Dante o Viale Giulio Cesare, fate due passi e sarete al Campo sportivo in 10 minuti. Se fate passi da giganti, anche meno».