Notte Fucsia: torna l'appuntamento in piazza della Libertà con "Francesco Cicchella Show"

MONTENERO DI BISACCIA. Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Notte Fucsia, che si terrà sabato 20 luglio in Piazza della Libertà, a partire dalle ore 19.

L’evento è entrato ormai di diritto tra le manifestazioni di punta dell’Estate Montenerese, grazie alla presenza costante nel corso degli anni di ospiti molto conosciuti e apprezzati nel panorama musicale nazionale e della comicità italiana.

La Notte Fucsia 2024 aprirà alle ore 19 con il Villaggio Giochi per Bambini; la piazza sarà animata anche dalle attività collaterali di food & beverage, in attesa dell’evento clou della serata: “Francesco Cicchella Show”.

Francesco Cicchella salirà sul palco alle ore 22 per presentare un esilarante one man show, con i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco, oltre all’artista partenopeo che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero.

Vi aspettiamo sabato 20 luglio a Montenero di Bisaccia, per vivere una serata speciale all’insegna dell’allegria e del buonumore.