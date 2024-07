In sella col moto-viaggiatore Alessio Lucarelli: buona la prima dell'Aut Aut Festival 2024

CAMPOMARINO. Entusiasmo e applausi per il "moto-viaggiatore che racconta storie" Alessio Lucarelli. È un successo la prima dell'Aut Aut Festival 2024 a Campomarino.

Applausi ed entusiasmo hanno caratterizzato il primo evento della stagione 2024 dell'Aut Aut Festival.

Ieri a Campomarino nella terrazza di Palazzo Norante il pubblico ha riempito ogni spazio e accolto con gioia ed interesse i racconti di viaggio dell'autore Alessio Lucarelli il "moto-viaggiatore che racconta storie".

La visione del docufilm "Avrai sempre il mondo" ha immerso il pubblico nella bellezza dei paesaggi di Grecia, Turchia, Georgia, Bulgaria e Albania e nelle tante riflessioni che un viaggio in solitaria in moto può far scaturire.

Alessio Lucarelli intervistato dalla curatrice del Festival Valentina Fauzia ha parlato di come pianifica i suoi viaggi, di quali sono le difficoltà e quante e quali invece sono le esperienze positive di ogni viaggio, ogni incontro con culture diverse.

Il direttore dell'Istituzione centro servizi cultura e turismo di Campomarino, Marco Altobello, ha salutato il pubblico sottolineando il legame che da anni il Comune di Campomarino ha con l'Aut Aut Festival: "Per noi l'Aut Aut Festival è sinonimo di qualità - ha dichiarato Marco Altobello- il legame con questo festival va al di là delle varie amministrazioni che si susseguono e che continua a proporre eventi di successo nel nostro cartellone estivo ed invernale".

L'assessore alla Cultura Rossella Panarese ha ringraziato l'autore Alessio Lucarelli per i temi e gli spunti di riflessione che il suo docufilm ha suscitato ed ha invitato la curatrice dell'Aut Aut, Valentina Fauzia, a proseguire con la sua attività di operatrice culturale del territorio molisano.

Dopo la proiezione il pubblico si è trattenuto a lungo sulla terrazza sorseggiando i vini delle Tenute Martarosa serviti dai sommelier di Ais Molise sezione Termoli, entrambi partner storici dell'Aut Aut Festival così come Occhio Magico del fotografo Costanzo D’Angelo.

