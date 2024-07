'U servize de Donne' Meri': a teatro la Serracapriola di fine '800

SERRACAPRIOLA. Il Comune di Serracapriola, con l'assessorato alla Cultura, e l'associazione Culturale Mario Brancacci, propongono uno spettacolo della Compagnia Teatrale "Mercanti di sogni".

Il prossimo 4 agosto, nel cortile della palestra comunale di Serracapriola, commedia in due atti 'U servize de Donne' Meri'.

La storia, racconta che siamo in una Serracapriola di fine '800. Forte è il bisogno dei figli del popolo di inventarsi un mestiere al giorno per poter sopravvivere alla povertà dei tempi.

Uno spaccato di vita quotidiana, un filo sottile tra miseria e nobiltà che trovano il loro affondo nell'incontro e nello scontro continuo tra un "Don Felice du Cirquele di Ghèlèntòmmene " e una " Donnè Marì, fémmene da rojie Pezzùte".

Una satira di costume che si nutre di radici, di pratiche e detti antichi, di tradizioni tipicamente serrane. Una serata per ridere, per riflettere, per divertirsi. Una serata da non perdere.

Per info e prenotazioni 349.0768241.