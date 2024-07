Arriva a Termoli il camper di "Salvagente Italia"

TERMOLI. Il camper di Salvagente Italia raggiungerà diverse località turistiche dal 17 al 27 luglio con un corso dedicato alla percezione del rischio e alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica.

Salvagente Italia è un’associazione che dal 2014 ha una missione; proteggere la vita, sempre e ovunque.

La protezione della vita dei bambini per Salvagente Italia si realizza attraverso i progetti (come il sostegno a diverse missioni in Uganda, il trasporto gratuito di bambini in ospedale per cure mediche, la donazione di defibrillatori, la spesa per famiglie bisognosi, e tanti altri) e la formazione di tutti coloro che si occupano di bambini.

La formazione è fondamentale perché in Italia 500 bambini all’anno muoiono per cause prevenibili.

I corsi che Salvagente Italia propone sono pensati per dare a genitori, nonni, insegnanti, educatori e baby sitter una visione diversa e un approccio tecnico e culturale che possa realmente salvaguardare la vita dei bambini, e saper intervenire in caso di emergenza.

Proprio per la loro attinenza alle linee guida scientifiche, Salvagente Italia ha ottenuto il patrocinio della SIMPEF (Sindacato dei Medici e Pediatri di Famiglia), l’accreditamento regionale come centro di formazione riconosciuto per ii corsi BLSD su territorio nazionale e l’accreditamento come sito di formazione dell’American Heart Association.

Per proteggere più bambini possibili, Salvagente Italia viaggerà in camper per tutta la penisola, per 10 giorni. Le lezioni dureranno 2 ore e mezza, e tratteranno di:

• Sicurezza a nanna con la prevenzione della morte in culla (se pertinente per l’età dei bambini dei partecipanti, trattandosi di argomento specifico per chi è in attesa o ha bambini sotto i 12 mesi) • Sicurezza in strada con le buone regole per viaggiare in sicurezza con i propri bambini e per una scelta consapevole del seggiolino auto

• Sicurezza in acqua per conoscere la dinamica dell’annegamento in età pediatrica e le principali regole per prevenirlo

• Sicurezza in casa con le buone regole per prevenire i principali incidenti in ambito domestico • Chiamata di emergenza per imparare a gestirla in maniera efficace

• Manovre di disostruzione con pratica individuale sui manichini

Il corso è adatto a chi si occupa di bambini di ogni fascia d’età perché i contenuti saranno modulati in base alla platea. Le tappe del tour saranno molteplici; QUI il programma completo

Il Molise sarà una delle tappe del tour, con una data a Termoli il 23 luglio dalle 10:30 alle 13:00.

L’iscrizione è obbligatoria perché i posti sono limitati, e potrà essere effettuata sul sito www.salvagenteitalia.org.

È un’occasione preziosa per diventare più consapevoli e saper proteggere il nostro bene più prezioso; i bambini. Info e contatti segreteria corsi:

info@salvagenteitalia.org

+39 349 401 1473

www.salvagenteitalia.org