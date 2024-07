Pianeta diabete, il viaggio autobiografico di Mariella Montefusco

GUGLIONESI. Dopo aver presentato il suo libro all’istituto alberghiero di Termoli, Mariella Montefusco sarà ospite a Guglionesi per la terza edizione di “Borgo dipinto”, sabato 20 luglio alle ore 19.

Nel salottino, creato dai volontari della pro loco Colleniso, la Montefusco presenterà “Nelle scarpe di mia sorella. Storie di legami, di ciclo viaggi e di diabete tipo 1”.

Mariella è referente Italia dQ&A e Ambassador per progetti internazionali di ricerca a tutela dei diritti delle persone con diabete. Il suo libro “Nelle scarpe di mia sorella” racconta di lei bambina e gli esordi della malattia a soli 8 anni. Un romanzo per tutti, non soltanto per le persone che convivono con il diabete tipo 1, ma soprattutto per chi non conosce questa malattia invisibile e ne ignora i meccanismi che una persona che ne soffre attua per ricercare un nuovo equilibrio.

Mariella Montefusco è inoltre vice presidente di "In giro con il diabete", un'associazione che nasce non solo per i diabetici ma anche per gli amici di diabetici che si aiutano a pedalare, correre, viaggiare. Consigli, storie di viaggio, progetti sempre monitorati e con insulina in borsa.