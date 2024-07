Raffaela Pierro e Dora Minicucci, dalla corsia al palco per beneficenza

TERMOLI-VASTO. Sono due le dottoresse di Termoli che nella serata di martedì 9 luglio si sono esibite ai Giardini D’Avalos di Vasto, con gli “Eclipse Pink Floyd tribute band”.

Una serata di musica e beneficenza per l'Associazione Avi-Alzheimer.

Le dottoresse Raffaela Pierro e Dora Minicucci si sono conosciute grazie alla passione del gospel, fondando il coro “Gospel&Friends”. E, grazie alla passione per la musica si sono ritrovate a suonare in questa tribute band.

La scaletta è stata ricca di successi e brani immortali dei Pink Floyd come Shine On Tou Crazy Diamond, Confortably Numb, Wish You Where Here, Another Brick in The Wall.

La formazione degli Eclipse conta oggi 8 membri, Francesco Marchesani (voce), Alessandro Mariotti (basso), Luigi Mariotti (chitarre), Giovanni Tabillio (tastiere), Emanuele Perrina (batteria), Gianpiero Barbati (sax), Dora Minicucci (cori), Raffaela Pierro (cori).

La band vastese da oltre 5 anni collabora con le associazioni di volontariato mettendo la musica al servizio del bene comune. In 5 anni, infatti, sono stati donati più di 23000 euro alle varie associazioni. L'incasso di martedì servirà all'acquisto di Buoni/Voucher giornalieri spendibili in un Centro Diurno dove ricoverare qualche ora i malati di Alzheimer per dare modo ai familiari provati dal peso della malattia di riossigenarsi e riprendere le forze.