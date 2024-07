Storie d’Estate a Palazzo Norante: “Il nonno americano. Una storia vera”

CAMPOMARINO. Storie d’Estate a Palazzo Norante. Ieri sera, appuntamento con “Il nonno americano. Una storia vera” il libro di Adelmina Di Cienzo. Appuntamenti letterari a cura della Biblioteca Ibrahim Kodra negli spazi polifunzionali di Palazzo Norante, in pieno centro cittadino.

Una storia vera scritta da Adelmina Di Cienzo, con prefazione di Luigi Pizzuto. Un appuntamento letterario nello storico Palazzo Norante teso ad approfondire la storia dell’emigrazione molisana attraverso le voci dei protagonisti. Storie d’estate dunque rivolte alle storie di ieri che ancora oggi hanno ancora tanto da dire e da insegnare. Una storia che rende partecipe un po’ tutti sui gradini del tempo. Piena di emozioni e di esperienze non facili, vissute in famiglia dall’autrice del libro. Una giostra di ricordi dunque coinvolgente in un mondo di sofferenze che resiste non solo tra la povera gente. Capace di ritagliarsi, tra non poche difficoltà, un nuovo cammino di vita in una terra lontanissima. Per assicurare un futuro migliore ai propri figli.

Marco Altobello, direttore dell’Istituzione Cultura, ha portato i saluti e introdotto l’argomento. L’evento è stato promosso dal Centro Servizi Culturali e patrocinato dal Comune di Campomarino.