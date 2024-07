Al Carmelo la serata magica con la "Cantata per Maria"

"Cantata per Maria": Nicola Palladino

TERMOLI. Conclusi i festeggiamenti religiosi e ricreativi presso la parrocchia della Madonna del Carmelo a Termoli.





Festeggiamenti che hanno visto la celebrazione delle sante messe e la processione della Madonna per le vie del quartiere, presiedute dal parroco della chiesa don Gianfranco Mastroberardino.





Davanti al sagrato della chiesa, lunedì 15, è andata in scena “Una cantata per Maria”, un concerto in onore della Madonna che ha visto la partecipazione di una platea gremita.





Protagonisti del concerto le icone della termolesità, Nicola Palladino, Bruno Bartolo, Giuseppe Pranzitelli, Tiziana Schiavino e la narratrice Flora Geminiano.





Una serata magica come recitava il titolo dedicata per intero alla Madonna, con brani classici internazionali cantate da Nicola e Tiziana, a due voci e singolarmente, e canzoni ideate e scritte dal “Giullare di Dio” come ci ha rivelato lo stesso Nicola, quando un prelato che lo aveva sentito cantare canzoni sulla Madonna lo ribattezzò con questo appellativo.





Una bella serata serena e affascinante,

Galleria fotografica