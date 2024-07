La giuria valuta i lavori del concorso Avis "Colora il tuo paese"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sabato 13 luglio 2024, nei locali della sezione Avis "Angelo Tatta" di Santa Croce di Magliano, si è riunita la giuria di esperti chiamata ad esprimersi sugli elaborati del concorso "Colora il tuo paese". Quasi cento i lavori realizzati dagli alunni della scuola secondaria di primo grado del paese, coordinati dalla professoressa di Arte e Immagine, Maria Rosaria Tilli.

Fantasia, creatività, entusiasmo e tanta luce e colore nelle opere presentate. Le migliori ventiquattro saranno inserite nel calendario Avis del prossimo anno e altre ancora andranno ad abbellire le cassette del gas-metano in varie parti del paese. I primi tre elaborati scelti saranno premiati con una borsa di studio in materiale didattico. Di seguito l'elenco dei giurati: Giovanna Fantetti (Dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo di Santa Croce), Rosa Mancini e Giuliana Petruccelli (Amministrazione comunale), Pia Barile (Presidente Avis Molise), Gianfranco Massaro Presidente del CSV Molise, Valentina Ruccolo (Rappresentante della FIODS Federazione Mondiale Sangue ), Fabrizio Occhionero (docente e giornalista), Giacomo Barberio (SantaCroceOnLine), Maria Rosaria Tilli (docente e organizzatrice lavori), don Costantino Di Pietrantonio (parroco), Martina Alfieri (Giovani Avis Santa Croce), Luigi Lucchese e Maria Rossi(Associazione Ambiente Basso Molise), Mara Mancini (giornalista), Francesco Rea,(Presidente Onorario Avis). Flaviano Alfieri, presidente della sezione Avis Santa Croce, ringrazia di cuore tutti i giurati per aver risposto con entusiasmo all'iniziativa rinnovando così l'impegno per consolidare una rete di collaborazione che pone al centro i ragazzi, il loro percorso formativo e la bellezza della creatività in un mosaico di espressioni che coinvolge tutta la comunità.

Un ringraziamento al Csv Molise che ha sostenuto il progetto nell'ambito delle numerose attività realizzate sul territorio.

Galleria fotografica