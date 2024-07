Premio Letterario "Città di San Salvo", nella giuria la scrittrice Laura D'Angelo

TERMOLI. Anche la scrittrice e critico letterario Laura D'Angelo, protagonista a San Salvo nella serata di presentazione degli otto finalisti dell'annuale edizione del Premio Letterario "Città di San Salvo".

Sono stati annunciati infatti lo scorso sabato 13 luglio i finalisti delle due sezioni del Premio Letterario organizzato dal comune di San Salvo in sinergia con la Fondazione BCC Valle del Trigno, giunto quest'anno giunto alla XII edizione, premio che ogni anno valorizza e individua i migliori romanzi opera prima editi per il pubblico di giovanissimi e per la sezione adulti. Presidente del Premio Maria Travaglini, che assieme al sindaco Emanuela De Nicolis ha evidenziato il valore della lettura e della cultura come fondamento di una crescita armonica e complessiva della persona. Durante la serata, diretta da Virginio di Pierro, sono stati proclamati i tre libri finalisti della sezione ragazzi: "L’estate in cui sparirono i cani', di Cristò Chiapparino, Giunti Editori, "Io e Giò" di Francesco Prosdocimi, Neo Edizioni, "La boutique dei ricordi" di Ilaria Prada, Salani Editore. Gli otto libri invece candidati alla finalissima del prossimo 30 agosto per la sezione adulti sono: "Tangerinn", di Emanuela Anechoum, Edizioni E/O, "Tua figlia Anita" di Paolo Massari, Nutrimenti, "Tutta la vita che resta" di Roberta Recchia, Rizzoli, "Tempesta" di Camilla Ghiotto, Salani Editore, "La Cantadora" di Vanni Lai, Minimum Fax, "Gli scordati" di Emanuele Firinu, Sperling & Kupfer Editore, "Cronache private" di Valentina Parasecolo, Marsilio Edizioni, "Morte per grazia ricevuta' di Simona Pedicini, Fandango.

I membri della giuria tecnica, Davide Carulli, Emanuele Di Nardo e Laura D'Angelo, hanno presentato i romanzi finalisti evidenziando gli aspetti precipui dei testi giunti in finale. Una serata con un pubblico partecipativo, allietata anche dalla Compagnia Orizzonte Teatro.

