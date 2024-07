Un evento unico: padre François-Marie Dermine a Rotello a fine luglio

In fede gio 18 luglio 2024

ROTELLO. Dal parroco di Santa Maria degli Angeli, a Rotello, don Marco Colonna, giunge l'annuncio di un evento unico: padre François-Marie Dermine a Rotello il 31 luglio 2024.

«La Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Rotello è lieta di annunciare un evento straordinario che si terrà il 31 luglio 2024. Sarà nostro ospite Padre François-Marie Dermine, un’autorità mondiale nel campo dell’esorcismo e della teologia morale.

Chi è Padre François-Marie Dermine

Padre François-Marie Dermine è un sacerdote domenicano di origine canadese, nato a Saint-Hyacinthe nel 1949 e residente in Italia dal 1972. Conseguito il dottorato in Sacra Teologia alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) di Roma, ha dedicato la sua vita allo studio e alla pratica dell’esorcismo. Dal 2009 è presidente nazionale del G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e di Informazione Socio-Religiosa), incaricato dalla CEI per le questioni di religiosità alternative, e condirettore della rivista “Religioni e sette nel mondo”.

Con oltre 40 anni di esperienza nel ministero esorcistico, Padre Dermine ha affrontato numerosi casi di possessione e influenze demoniache, diventando una voce autorevole nel discernimento delle attività diaboliche nel mondo contemporaneo. Ha tenuto conferenze a livello internazionale, sensibilizzando su tematiche legate all’occulto e al satanismo, soprattutto tra i giovani, allertando sul crescente fenomeno del satanismo su internet e nella società odierna​​.

Programma dell’Evento

L’evento si aprirà alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Padre Dermine. Alle ore 21:30 seguirà un incontro-dibattito dal tema: “Vade Retro Satana: come agisce il demonio nel mondo”. Durante questo incontro, Padre François-Marie Dermine condividerà le sue esperienze sul ministero dell’esorcismo, rispondendo alle domande dei presenti e fornendo una preziosa opportunità di approfondimento su un tema tanto complesso quanto affascinante.

Un’occasione imperdibile: questo incontro rappresenta un’opportunità unica per comprendere meglio le dinamiche spirituali che influenzano la nostra vita quotidiana. La vasta esperienza di Padre Dermine nel campo dell’esorcismo e la sua capacità di comunicare con chiarezza e profondità renderanno questo evento imperdibile per chiunque desideri approfondire la propria fede e la propria conoscenza delle forze spirituali in gioco.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo appuntamento straordinario. Per ulteriori informazioni, contattate la segreteria della parrocchia all’indirizzo E-mail: santamariadegliangelirotello@gmail.com».