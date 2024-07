Un tappeto di fiaccole in ricordo di Ilaria Di Lorenzo

PER NON DIMENTICARE ven 19 luglio 2024

LARINO. Un tappeto di fiaccole ha invaso le strade di Larino, in ricordo di Ilaria Di Lorenzo.

La passeggiata si è trasformata in una grande fiaccolata che, dalla Casa della salute del Vietri si è mossa fino all’ingresso del centro storico. In piazza Duomo, monsignor Antonio Sabetta ha accolto i genitori di Ilaria, la sorella Clarissa, i parenti e tutti coloro che con la loro presenza hanno voluto fare memoria di un dono, quell’Ilaria così troppo presto strappata alla vita ma che ha saputo lasciare il segno.

Un segno di solidarietà, un segno di speranza che si è tradotto nell’impegno della famiglia a coltivare il tema della prevenzione contro i tumori ovarici, e più in generale il tema dell’importanza dei controlli per poter avere la possibilità di giungere a diagnosi precoci che possano aiutare tante donne così come tanti uomini a combattere con armi più efficaci il nemico chiamato cancro.

La presenza di tanti larinesi, piccoli e grandi, è testimonianza di quanto sia vivo il ricordo di Ilaria in città.

Un grazie rivolto a tutti e ad ognuno. Un grazie alla consigliera Graziella Vizzarri a cui è toccato il compito di chiudere la fiaccolata, a monsignor Sabetta per le parole spese per la loro figlia, alla Pro Loco che ha curato il post passeggiata con un ristoro in largo Gabbia. Ma soprattutto un grazie ai larinesi che non dimenticano e che, uniti, possono portare avanti qualsiasi iniziativa tesa a promuovere la prevenzione contro i tumori.

E da Lassù Ilaria sappiamo avrà sorriso, così come era solita fare quando viveva e praticava le sue passioni. E dopo questo evento per fare memoria, tutto è pronto per quello che prenderà il via il prossimo 22 luglio, ossia la nuova edizione del Trofeo di pallavolo dedicato sempre alla giovane larinese.

