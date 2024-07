Cammini di fede, 130 pellegrini spagnoli in arrivo a San Severo

SAN SEVERO. Il prossimo lunedì 22 luglio un gruppo di circa 130 pellegrini camminatori provenienti dalla città spagnola di Valencia farà tappa a San Severo percorrendo a piedi il tratto della Via Francigena che collega Lucera a San Severo. I camminatori hanno iniziato il loro percorso da Pietrelcina, paese natale di San Pio, il giorno successivo, martedì, i pellegrini si incammineranno verso Monte Sant’Angelo.

Ad accoglierli a San Severo il Comitato Culturale OdV Vie Francigene San Severo ETS, attivo dal 2021, strutturato su base volontaria, per lo sviluppo delle Vie Francigene e altri cammini.

“Ci siamo immediatamente attivati – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo ed il Vice Sindaco Anna Paola Giuliani – per accogliere nel migliore dei modi i pellegrini spagnoli, molti dei quali sono giovani studenti universitari in cammino di fede. I camminatori saranno accolti nel Palasport Borsellino e Falcone, potranno usufruire dei servizi igienici e dell’intera area esterna. Ringraziamo pubblicamente la Polizia Locale ed il Comandante, Dirigente Ciro Sacco per aver predisposto in ogni dettaglio l’arrivo e la sosta dei pellegrini nella nostra città, i quali saranno scortati durante il percorso nel territorio extra urbano di San Severo. Ai pellegrini spagnoli porteremo il saluto della Civica Amministrazione e quello di tutta la nostra comunità. Grazie anche al Comitato Culturale OdV Vie Francigene San Severo ETS per quanto ha fatto e farà ed alla Protezione Civile di San Severo”.