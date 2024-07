La Molisana, la pasta Rigacuore riceve il “Premio consumatore, prodotti esistenti” di Brands Award

in vetta

in vetta ven 19 luglio 2024

CAMPOBASSO. Un riconoscimento che premia la fedeltà dei consumatori legati al brand da forti connessioni emotive e dal loro diretto coinvolgimento per la creazione e la scelta del nome. Rigacuore si piazza in vetta e riceve il “Premio consumatore – prodotti esistenti” di Brands Award (Gdo Week – Mark Up).

Un successo di rilevanza della Molisana, quella rilevanza che si evolve e fa esperienza anche attraverso il coinvolgimento dei consumatori che si sentono parte attiva in un rapporto bidirezionale. “Siamo sempre connessi con i nostri clienti, cerchiamo di intercettare i loro desideri e le loro aspettative e soprattutto cerchiamo di renderli partecipi attraverso interazioni social – afferma Rossella Ferro, direttore marketing del pastificio – Studiare le tendenze del mercato ci aiuta ad allinearci ai suoi bisogni sempre restando coerenti al nostro messaggio di qualità: i consumatori devono fidarsi del brand che a sua volta deve mantenere le promesse. Anche così si alimenta la fidelizzazione.

Mi sento di dire che sono loro, i nostri consumatori, i vincitori di questo riconoscimento. Sono stati loro, infatti, a stimolarci per creare un formato a forma di cuore”. Formato innovativo, oggi anche nella linea integrale che, grazie alla sua forma, lo rende trendy e divertente, al contempo gustoso e ruvido perché trafilato al bronzo e dunque tenace, corposo e con indice proteico mai inferiore al 14%. È il formato dell’amore che, condito anche in modo semplice, riesce ad appagare il palato e ad alimentare sentimenti buoni e di grandi emozioni.