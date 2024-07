Giornata del perdono all'eremo diocesano "Lavra Stella Maris" di Guglionesi

GUGLIONESI. Quest'anno è ricorso il decimo anniversario della dedicazione della cappella e dell'altare del sacro eremo diocesano "Lavra Stella Maris" di Guglionesi. Nell'occasione, lunedì 15 luglio 2024, sì è rinnovata la Giornata del Perdono. Un momento di preghiera, incontro, raccoglimento e condivisione in un'oasi di pace e spiritualità in contrada Solagne Grandi. In tanti, anche per la prima volta, hanno partecipato all'iniziativa evidenziando così come si avverta un forte bisogno spirituale. Accostandosi alla preghiera, alla confessione e alla comunione sacramentale hanno potuto ricevere l'indulgenza plenaria come da decreto trasmesso dalla Penitenzieria Apostolica della Santa Sede. Dal pomeriggio si sono svolte le confessioni e, in serata, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca.

Fr. Giuseppe Di Lena ha ringraziato mons. De Luca e tutti coloro che hanno preso parte all'evento per condividere uno spazio di preghiera, riconciliazione e pace del cuore rinnovando con slancio il cammino di fede personale e comunitario: "Accettare tutti, rispettare tutti, vuol dire avere un cuore grande" . Con questo cuore, con me, chi abita nell'eremo, i fratelli che collaborano. il vescovo Gianfranco, i sacerdoti che generosamente si sono messi a disposizione per le confessioni. Tutti, abbiamo accolto le numerose anime che Dio Padre buono e misericordioso ha chiamato a raggiungere questo luogo per ricoprirli con la Sua Grazia con il dono della Indulgenza".

L'eremo resta aperto per tutti coloro che vogliono conoscere questa realtà diocesana. Per informazioni: fr. Giuseppe 3396391470, Mario Napoleone 3396377799. Il luogo è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19 escluso la domenica e festività.

Galleria fotografica