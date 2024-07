Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini tra gag, equivoci e tanto divertimento

TERMOLI. Il terzo appuntamento con “Scrittori al parco”, a cura della Casa del Libro, con il patrocinio del Comune di Termoli, Termoli la città che legge, Frentania Teatri, libreria Fahrenheit e l'ora d’aria Libroteca, ha visto come protagonista lo spettacolo di narrazione di e con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini presso il Teatro Verde.

“Se fossi te non sarei me”, uno spettacolo per tutta la famiglia (dai 4 anni in su), a dir poco originale, divertente ed anche con fasi di riflessione. Un incontro che ha riempito per buona parte il teatro.

I due protagonisti sono stati una rivelazione, recitazione ottima, espressività accattivante, maestria di presenza sul palco.

Due persone che hanno dato l’idea di essere più persone, grazie anche alla bravura di creare effetti con le loro variazioni vocali.

“Se fossi te non sarei me”, per un errore i due narratori si ritrovano sullo stesso palco, alla stessa ora e con lo stesso pubblico, per recitare. Tra equivoci spassosi recitano insieme e così, il divertimento è assicurato. E lo abbiamo visto nei tanti bambini presenti e nella standing ovation che i due artisti si sono ampiamente meritati.

Infine un plauso agli organizzatori Daniela Battista e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna con questo terzo appuntamento e per quelli che seguiranno, hanno creato un palinsesto davvero di prim’ordine con scrittori e attori della stessa pasta.

Galleria fotografica