Divertimento e sana competizione col "Burraco sotto le stelle" a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L'Asc, Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed ente con finalità morali ed assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, perseguendo ancora una volta la sua mission, sportiva, culturale, di solidarietà e sociale, ha organizzato con grande cura all’interno del cartellone degli eventi estivi del Comune di Montenero di Bisaccia, per il tramite del Comitato Provinciale di Campobasso, grazie al preziosissimo impegno profuso dal rinnovato Consiglio Direttivo anno 2025/2028, guidati dal Candidato Presidente Provinciale Antonio Miri, unitamente alla signora Liberata Lunghi e al signor Antonio D’Ascenzo, l’evento "Burraco sotto le stelle".

Il giuoco si è svolto nella serata di ieri 21 luglio 2024 alle ore 21:00. Le iscrizioni hanno totalizzato 40 squadre per un totale di 80 giocatori partecipanti. È’ stata superata la diffidenza e l'ironia di chi, interpretando il gioco come mero perditempo, dimentica che nel gioco vi è gran parte della formazione dell'individuo. Il Burraco, oltre ad essere un gioco, è uno sport per la mente, un valido aiuto per migliorare le caratteristiche di personalità. La partecipazione ad un'attività sportiva, anche se sedentaria, implica l'impegno minimo di acquisire la tecnica del gioco e le relative norme. Implica anche la conoscenza e l'applicazione delle relative regole comportamentali: il rispetto del partner (sono giochi di coppia) e degli avversari, il comportamento al tavolo, la temperanza, il saper vincere e il saper perdere, la cortesia in uno con una sana cattiveria agonistica. Nel gioco esistono contenuti culturali e scientifici come: la codifica e decodifica delle informazioni, il potenziamento dell'attività cognitiva, lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, lo sviluppo delle capacità decisionali ed il potenziamento del metodo deduttivo.

Tutto questo non dimentica, o pone in sub-ordine, l'aspetto socializzante del gioco, trasmettendo il gusto di star bene con sé stessi e con gli altri. Una attività del genere porta con sé contenuti che inevitabilmente si inseriscono trasversalmente e positivamente nella vita di ognuno. Complimenti ai partecipanti, ma soprattutto un sentito plauso è rivolto a tutti gli organizzatori.

Galleria fotografica