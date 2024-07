"Per caso ma non per sbaglio" il libro-dedica di MoliseCinema a Valerio Mastandrea

CASACALENDA. La 22a edizione di MoliseCinema, che si svolgerà dal 6 all’11 agosto a Casacalenda in provincia di Campobasso, entra nel vivo con la presentazione di Per caso ma non per sbaglio, libro che ripercorre la carriera dell’attore Valerio Mastandrea. Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, è edito da Cosmo Iannone Editore.

Il libro ci guida attraverso la vasta filmografia di Mastandrea che sarà a Casacalenda il 7 agosto per incontrare il pubblico di MoliseCinema e parlare della pubblicazione che lo vede protagonista e per introdurre la proiezione del film, campione di incassi, C'è ancora domani di Paola Cortellesi, vincitore di 6 David di Donatello e del super Ciak d’oro 2023 a Paola Cortellesi. Il film fa parte dell’omaggio retrospettivo che il Festival dedica all’attore romano.

A scrivere nel volume alcuni tra i migliori critici, giornalisti e studiosi italiani che affrontano, con saggi e testi di approfondimento, il lavoro di Valerio Mastandrea al fianco di registi quali: Davide Ferrario, Gianni Zanasi, Paolo Virzì, Paola Cortellesi, Marco Manetti, Marco Bellocchio e Chiara Martegiani. Il testo è corredato da una conversazione con lo stesso Mastandrea.

A firmare le pubblicazioni della monografia: Ilaria Feole, Giacomo Ravesi, Boris Sollazzo, Federico Gironi, Francesco Crispino, Enrico Azzano, Raffaele Meale, Fabio Ferzetti, Ilaria Ravarino, Anna Maria Pasetti, Beatrice Fiorentino, Mauro Gervasini, Maria Paola Pierini, Fabiana Sargentini, Emiliano Morreale, Chiara Borroni, Emanuela Martini, Giordano Meacci e Francesca Serafini e Gianluca Arcopinto, che, con i loro contributi, arricchiscono il ritratto di uno tra i più versatili interpreti del cinema italiano.

La pubblicazione si aggiunge alla collana editoriale del Festival che negli ultimi anni ha proposto le monografie di attori come Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni e Isabella Ragonese.

MoliseCinema è diretto da Federico Pommier Vincelli e propone cinque sezioni competitive: Paesi in corto - Concorso per cortometraggi internazionali; Percorsi - Concorso per cortometraggi italiani, opere prime; Frontiere -Premio Giuseppe Folchi, Concorso per documentari italiani; Paesi in lungo - Lungometraggi italiani e internazionali, opere prime e seconde. Premio Rete adriatica - cortometraggi delle regioni adriatiche.

il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero della Cultura (MiC).