TERMOLI. “Tutti insieme per contrastare ogni forma di violenza sulle donne”.

La violenza contro le donne non va in vacanza! Per questo abbiamo deciso di intensificare le nostre iniziative volte alla sensibilizzazione su un tema così importante.

Lo faranno insieme la Cala Sveva Beach club, la Cisl Abruzzo Molise e l’associazione Mee To il 24 luglio alle ore 16.15 presso lo stabilimento balneare Cala Sveva di Termoli.

Realtà imprenditoriali, rappresentanze dei lavoratori e associazionismo, insieme per dire NO ad ogni forma di violenza.

Interverranno un rappresentante del lido Cala Sveva Beach Club, un rappresentante di Mee To e un rappresentante della Cisl Abruzzo-Molise.