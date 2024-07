Costruiamo Paesaggio: il premio Maack 2024 al professor Paolo Crepet

CASACALENDA. Dal Monte alla Terravecchia passando per Fonte Pompa avremo modo anche in questa terza edizione, di attraversare spazi carichi di senso, di significati e di storia vissuta, senza dimenticare quando l’arte è anche importante per la buona salute mentale. Significativo in particolare il laboratorio di questa edizione con l’artista Nicola Macolino.

L’arte è attenta al migliorare la qualità della vita ed è questa l’occasione per ricordare la presenza, a Casacalenda, del Casone che ha segnato un momento importante nella trasformazione dell'approccio alle malattie mentali in Italia. Il Casone era, è fondato sulla visione rivoluzionaria della legge Basaglia.

Questo rifugio è stato un luogo di cura dell'anima ed è diventato un luogo di formazione, ispirando una nuova generazione di professionisti della salute mentale. Alla luce di quanto detto, in occasione di questa terza edizione di Costruiamo Paesaggio, l’Associazione Kalenarte_Maack aps darà nella sera del 25 luglio, alle ore 21 sulla piazzetta della Scacchiera, adiacente al Palazzo Comunale il Premio Maack 2024 al prof. Paolo Crepet Psichiatra, Sociologo, per averci insegnato che “l’arte galvanizza, stimola e sprona la mente”.

La tiene in forma e la riattiva, quando come può accadere a ciascuno di noi, si smarrisce. Il piacere di averlo a Casacalenda nei luoghi del Maack per ritirare tale riconoscimento e raccogliere un link con le tante esperienze che hanno visto ieri come oggi, Casacalenda e il suo Casone presente e in prima linea.