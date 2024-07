“Nel sottobosco degli anni 80”, la generazione X

PALATA. Sabato 27 luglio alle ore 18 presso il giardino del Bar Oasis a Palata, aperitivo letterario “Nel sottobosco degli anni ‘80”.

Il giornalista e scrittore Giuseppe Pittà dialogherà con Antonietta Di Vit , autrice de “La teoria della carruba” e Italo Di Sabato autore di “Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni ‘80”.

Gli anni Ottanta sono stati un decennio segnato da tensioni contrapposte, in bilico tra spensieratezza e rimozione, tra allegria e stupidità, tra yuppismo ed eroina, tra resistenze e neoliberismo, tra postmoderno e tramonto della politica, tra ottimismo delle promesse e pessimismo della realtà. È stata la fase della “controrivoluzione capitalistica”, risposta al contempo innovativa e feroce alle grandi lotte dei due decenni precedenti; al contempo, è stata una fase segnata da sperimentazioni ardite e prefiguranti. Tant’è vero che oggi proprio gli anni Ottanta sono al centro di una particolare attenzione, dalle serie tv alla letteratura, in uno strano miscuglio di celebrazione e nostalgia. Per il pensiero critico, gli anni Ottanta sono invece un “decennio smarrito”: riattraversarlo nelle sue ambivalenze e contraddizioni, dall’arte al cinema, dal femminismo alla vita quotidiana, dal lavoro alla filosofia, dalla geopolitica al tramonto della politica, sono le premesse del dialogo tra il giornalista e scrittore Giuseppe Pittà e due “palatesi” Antonietta Di Vito e Italo Di Sabato, che con le loro pubblicazioni hanno attraversato gli anni ’80 sul piano sociale, politico e antropologico.

Durante l’incontro verranno raccolte le firme per il referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata