Al Termoli Jazz il premio "Gender Equality"

TERMOLI. Cresce l'attesa per l'edizione 2024 del Termoli Jazz, ma l'anno si arricchirร anche di un prestigioso riconoscimento per la rassegna curata dal direttore artistico Michele Macchiagodena.

I prossimi 31 agosto e 1^ settembre, durante la manifestazione "๐ˆ๐ฅ ๐ฃ๐š๐ณ๐ณ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ฆ๐š ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ - ๐‘จ๐’ƒ๐’Š๐’•๐’‚๐’“๐’† ๐’Š๐’ ๐’”๐’–๐’๐’๐’" verranno conferiti alcuni premi.

ยซA seguito della call lanciata da MIDJ, in collaborazione con IJI e ItaliaJazz, per il ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐จ ๐†๐ž๐ง๐๐ž๐ซ ๐„๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ, aperta a tutti i festival di jazz italiani, dopo attenta valutazione della commissione composta da alcuni dei membri del Direttivo di MIDJ e di alcuni soci, siamo lieti di comunicare il vincitore del premio. Tra i partecipanti alla call, il festival che presenta un palinsesto maggiormente rappresentativo in termini di paritร di genere รจ Termoli Jazz organizzato dall'Associazione Culturale JACK - Jazz, Arts & Comedy Kingdom, presieduta da Michele Macchiagodenaยป.