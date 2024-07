Emozioni d'arte con Ylenia Paladino a Palazzo D'Avalos

TERMOLI-VASTO. Stasera, presso la Sala Bontempo di Palazzo D'Avalos della città di Vasto, alle ore 18:30, si alza il sipario sull'inaugurazione della mostra di Pittura e di Sculture luminose dell'Artista Ylenia Paladino. La mostra è stata fortemente voluta dall'Acm che, come suo costume, ricerca figure artistiche interessanti e proiettate verso un sicuro successo. Il percorso di Ylenia Paladino nasce e si forma presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia, vive a Termoli ed insegna Scultura presso il liceo Artistico "Palizzi" di Lanciano (CH). Ylenia è una bravissima docente e un Artista completa, ma anche molto riservata. Diremo cauta, riesce a trasmettere fiducia e calma, forse per questo piace e anche per il suo modo di proferire, con le acque a volte travolgenti, a volte placide di un fiume copioso di parole che corrono verso il mare, adeguando la portata.

Dopo anni di lavoro nelle Marche, tornata nel circondario molisano, si fa notare per la sua particolare tecnica pittorica e per questa sua peculiarità nel conferire tridimensionalità, movimento e luminosità alle tele bianche, per aver fatto un uso diverso dei social parlando di arte e di tecniche pittoriche e scultoree. Dopo alcuni giorni dall'esposizione di alcuni quadri sui social è stata immediatamente contattata per esporre in gallerie prestigiose ed in città come: Firenze, Roma, Milano, più volte a Londra, Berlino, Barcellona, Parigi e a Bruxelles, dove nel 2021 e nel 2023 ha ricevuto la segnalazione e la certificazione per essere fra i migliori artisti italiane. Un motivo di grande orgoglio è che per quattro volte le sue opere sono state selezionate dal critico Vittorio Sgarbi, per essere esposte in galleria di prestigio nazionale ed uno di questi dipinti è stato scelto per poi essere inserito in un suo libro di Artisti Emergenti, presentato a Firenze nel mese di giugno dello scorso anno.

Dopo essere stata inserita nel libro di Sgarbi, presentato a Firenze, l'artista Ylenia Paladino, vola a Montecarlo perché due sue opere sono state espose a un evento un livello internazionale, dove il principe Ranieri espone le sue auto d'epoca. Nell'ottobre del 2022 un suo dipinto entra in una mostra al Louvre, mentre nell'anno 2023 le sue opere sono state selezionate per un tour in America, in città come: Washington, Los Angeles, Miami e New York. A giugno di quest'anno la Paladino è stata invitata alla presentazione di un libro a Milano, organizzata presso la Mondadori avendo realizzato la copertina per il libro della scrittrice Stefania Romito e dello scrittore Arjan Kallco "Canzoniere per Noi". Mentre pochi giorni fa, in veste di docente e artista è stata invitata alla presentazione del libro del consulente legale e notarile e storiografo del romano Gianluigi Chiaserotti, per parlare di Arte odierna, cercando di creare un sillogismo tra l'operato del panorama artistico e il libro di Chiaserotti. Dalla fine di settembre un suo dipinto sarà esposto nel prestigioso Palazzo Arsenale di Venezia.

A novembre l'immagine di un suo dipinto sarà proiettata a Milano, la stessa cosa accadrà due volte a New York, ovvero, a Brooklyn sempre nel mese di novembre, invece agli inizi di gennaio 2025 verrà video proiettato a Times Square. Sul piano squisitamente tecnico, le opere di Ylenia Paladino sono un repertorio di situazioni esistenziali, un universo di emozioni sottili, sempre trasmesse tramite un disegno accurato e raffinate scelte cromatiche, impostate su delicati giochi tonali. Sono narrazioni visive concepite per esplorare l'interiorità dei personaggi raffigurati simbolicamente, per sottolineare la dimensione emblematica che travalica la contingenza della quotidianità.

Le opere in esposizione nella splendida Sala Bontempo di palazzo D'Avalos, resteranno visibili sino al giorno 30 luglio 2024.