"Costruiamo Paesaggio" debutta coi "Varchi attivi"

CASACALENDA. "Costruiamo paesaggi e percorsi artistici che possano aiutare a recuperare e a mantenere un buon livello di salute mentale". È questa la sfida che Kalenarte intende lanciare con l'evento in programma per le ore 21 di mercoledì 24 luglio presso "La Scacchiera" di Casacalenda.

Si comincia con la proiezione del docufilm "Varchi Attivi" che racconta una storia che sarebbe molto piaciuta a Franco Basaglia.

La Casa-famiglia di Casacalenda, protagonista principale del docufilm, nacque a metà degli anni '80 per contribuire a chiudere i manicomi e per dare concreta attuazione alla legge 180/78. Si è poi evoluta in Comunità Terapeutica e oggi non rinuncia a ricercare nuove vie per offrire a ogni persona la possibilità di affermare la propria soggettività in un rapporto di dialogo costruttivo con le articolazioni sociali e con il paesaggio locale.

Per parte sua, Kalenarte ha plasmato, con un museo all'aperto costruito in 30 anni di attività, il panorama urbano e naturale di Casacalenda e si sente partecipe della missione culturale e civile della comunità terapeutica.

Per questo, dopo la proiezione del docufilm, Kalenarte apre un confronto, coordinato da Giovanni Di Stasi, con la sindaca Sabrina Lallitto, l'Artista Nicola Macolino, Angelo Malinconico, che ha guidato il passaggio dalla Casa-Famiglia alla Comunità Terapeutica, e Alessandro Gentile che ha recentemente preso il suo posto come Direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli.

Con questa iniziativa, Kalenarte punta ad andare oltre un pur legittimo compiacimento per i risultati raggiunti a Casacalenda in materia di salute mentale e si pone come soggetto interessato a sperimentare, in concrete attività di cura, il contributo che il paesaggio e l'arte possono offrire alla psichiatria del domani.