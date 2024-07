Prosegue il camposcuola green di Plastic Free e Vigili del fuoco volontari

SAN MARTINO IN PENSILIS. Proseguono le iniziative di sensibilizzazione ambientale a San Martino in Pensilis.

Grazie alla sinergia di Plastic Free e dell’associazione volontari dei Vigili del fuoco con la presidente Mariangela Sforza.

Un’iniziativa promossa dai volontari Plastic Free nell’ambito del campo estivo organizzato nel mese di luglio dall'associazione nazionale Vigili del fuoco, che ha raccolto l’entusiasmo di tutti i partecipanti.

Il rispetto dell’ambiente e di ciò che si trova intorno parte proprio dai bambini.

Plastic Free è intervenuta con i referenti Giuliano Quacquaruccio, Gilda Di Tommaso e la new entry Lucia Gizzarone per sensibilizzare 50 ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

«Un ringraziamento a tutti i volontari presenti e in particolare a Filippo Mancini responsabile dell'associazione Triathlon per aver organizzato con tutti i volontari un gioco per i ragazzi legato al rispetto dell'ambiente. Si ringrazia il comune di San Martino»

Galleria fotografica