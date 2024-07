Tradizioni, fede e modernità: i festeggiamenti in onore di Santa Cristina

I festeggiamenti per Santa Cristina a Campomarino

CAMPOMARINO. I tre giorni di festa dedicati alla Santa Patrona, per quello che è il periodo più atteso dell'anno per tutti i Campomarinesi, hanno preso il via a Campomarino ieri 23 luglio con la giornata dedicata a Sant'Anna.

Grande protagonista del primo giorno di festa, come da tradizione, è stata la tanto attesa banda, che ha sfilato e suonato in mattinata per le strade del paese per poi esibirsi prima alle 11.30 con la "Matinée Musicale" e poi alle 21.30 con il "Gran Concerto Bandistico Città di Conversano" che ha intrattenuto un pubblico molto numeroso in piazza Vittorio Veneto.

Nel pomeriggio i fedeli avevano invece partecipato alla messa in onore di Sant'Anna e alla consueta processione con il simulacro della Santa.

Le festività di Santa Cristina sono state caratterizzate negli ultimi anni da un notevole aumento di interesse, in particolare tra le giovani generazioni. Le vie centrali della cittadina adriatica si riempiono per tre giorni in un bellissimo mix tra tradizione e modernità.

Oggi 24 luglio sarà il giorno più importante, con le commemorazioni dedicate a Santa Cristina secondo un ricco programma:

- 08.30 Santa Messa in Chiesa Madre

- 09.30 Foto di gruppo di "Ogni Cristina"

- 10.15 Omaggio floreale e musicale al Cimitero

- 11.30 Matinée musicale in Piazza Vittorio Veneto

- 18.00 Processione con il Simulacro di Santa Cristina Vergine e Martire per le seguenti vie del paese: Chiesa Madre, Largo Santa Maria a Mare, Via San Pietro, Via Rosario, Via Santa Cristina, Largo Santa Maria a Mare, Piazza Vittorio Veneto, Corso Skanderbeg, Via Marconi, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Chiesa Santo Spirito

- 18.30 Santa Messa nella Chiesa Santo Spirito

- 19.30 Proseguimento della Processione con il Simulacro di Santa Cristina Vergine e Martire per le seguenti vie del paese: Chiesa Santa Spirito, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Molise, Via Abruzzi, Via Morandi, Madonnina (Preghiera di Patrocinio e Benedizione del Paese), Via Favorita, Via Giro Esterno, Corso Skanderbeg, Piazza Vittorio Veneto (fuochi pirotecnici al belvedere), Largo Santa Maria a Mare, Chiesa Madre

- 21.30 Gran Concerto Bandistico Città di Conversano in Piazza Vittorio Veneto

- 24.00 Fuochi d’artificio a cura della Ditta Pirotecnica San Pio allo Stadio Comunale