Nel ricordo di Gabriele Del Ciotto, "Dopo 8 anni torna la festa della trebbiatura, grazie al comune di Termoli"

TERMOLI. "Grazie al comune di Termoli dopo 8 anni, abbiamo avuto l’onore e la disponibilità di poter organizzare la Festa della Trebbiatura.

Per noi ha una grande importanza, tutta la mia famiglia e gli amici più stretti ci aiutano da un mese prima con la preparazione dei covoni (manocchi) e nel sistemare i trattori d’epoca che non vengono ormai utilizzati come una volta, perché grazie alla nuova era è sempre più facile lavorare i terreni, dato che qui si va a parla di trattori che ci portano nel passato di oltre 70 anni la manutenzione e la forza lavoro sono ben diverse!

Inoltre, ci saranno anche vacche, cavalli e muli con traini di vecchia data che, anch’essi, hanno una grande importanza di quella che era la trebbiatura di un tempo e che porta anche loro ad una organizzazione prima dell’evento.

Nella mattina del 27 luglio ci riuniremo a viale San Francesco 61 nel piazzale di Peppino Del Ciotto dove si svolgerà la benedizione dei trattori d’epoca, mezzi agricoli che per essere accesi hanno bisogno di una bombola del gas per riscaldare la testata e permetterne l’accensione.

In seguito ci sarà una messa per ricordare che la festa viene ormai svolta da molti anni in onore di Gabriele Del Ciotto che era il pilastro portante di questa grande festa, dopodiché si svolgerà un piccolo banchetto con la degustazione di una bella colazione casereccia per poi iniziare la sfilata che porterà a riunirci con il gruppo dei cavalieri della costa molisana che parteciperanno alla sfilata con cavalli, muli e vacche e tutti insieme continueremo fino ad arrivare a Piazza del Papa davanti l’Oasi la fontana dove verranno sistemati tutti i mezzi. Inizia poi la preparazione della trebbia per far ammirare come un covone può diventare grano o paglia grazie ad attrezzature apposite. Nel pomeriggio alle ore 16 si svolgerà la prova di mietitura per poi vedere realmente come si trebbia alle ore 19. Poi potremmo godere di stand gastronomici per la cena con bevande a volontà possiamo godere di un po’ di musica per divertirci insieme. La domenica ci sarà nuovamente la preparazione della trebbia per poi passare un pomeriggio alternativo con noi aspettando le ore 19:00 per la trebbiatura. Dalle ore 21:00 saremo accompagnati dal gruppo folkloristico gli Aumm Aumm . Saranno due giornate che ci permetteranno di allontanarci dai social e aiuteranno ai bambini ad avvicinarsi al mondo della natura dove noi siamo cresciuti dove tutto era più bello! ad oggi immergersi nella natura è l’unico modo per staccare dalle nostre solite routine quotidiane!". Vi ringraziamo, famiglia Del Ciotto.

