Al tuo servizio: l'istituto Alberghiero di Termoli a Lourdes

TERMOLI. Da oggi, mercoledì 24 luglio a mercoledì 7 agosto 2024 un gruppo di studenti dell'Istituto alberghiero "Federico di Svevia" di Termoli, accompagnato da due tutor, sarà impegnato in un'esperienza carica di significato e dall'alto valore sociale, formativo e umano.

Il progetto proposto dalla scuola superiore, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, coinvolge da ormai undici anni studenti e insegnanti dell'Istituto alberghiero in una lodevole e entusiasmante esperienza di servizio al Santuario internazionale della Madonna di Lourdes, in Francia.

In particolare, il gruppo accompagna i pellegrini occupandosi della preparazione e del servizio dei pasti e di altre attività di assistenza e accoglienza in due strutture dell'Unitalsi: il Salus Infirmorum e la Source. Un'opportunità di formazione e crescita in un contesto non abituale in cui la parola accoglienza dà senso a ogni gesto e a ogni incontro. Centinaia i ragazzi che, nel corso degli anni, hanno partecipato e portano impressa nel cuore questa esperienza unica e speciale che accompagnerà per sempre il loro cammino di vita.

Quest'anno l'Unitalsi locale si recherà al Santuario dal primo al 7 di agosto, per la prima volta in treno dopo il periodo della pandemia, ma la scuola anticiperà di una settimana il servizio nelle strutture con quindici nuovi ragazzi e altri che arriveranno coordinati dal referente del progetto, Antonello Croce insieme alla prof.ssa Tina Amoruso.

Il percorso, inserito nell'ambito del Pcto, è stato fortemente incoraggiato e sostenuto dalla dirigente scolastica dell'Alberghiero di Termoli, Ettorina Tribò, che ha condiviso con entusiasmo e sensibilità la proposta con l'ex dirigente e oggi direttore dell'Ufficio Scolastico regionale del Molise, Maria Chimisso.

La scuola conferma così l'attenzione e la sensibilità in un contesto di forte crescita per gli studenti in una fase fondante del proprio percorso di vita: "La solidarietà, l'ascolto, l'accoglienza, la gentilezza, i piccoli gesti d'amore contribuiscono a costruire un'identità aperta all'altro e alle relazioni, valori importanti per una società più aperta e più inclusiva" ha affermato la preside Tribò.