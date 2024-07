Da Termoli in partenza per la 42esima "Marcia Francescana"

TERMOLI. Iniziato in tutta Italia il ritrovo dei ragazzi partecipanti alla 42^ marcia francescana. Per la Puglia e il Molise il ritrovo dei giovani partecipanti è stato per tutti la chiesa di San Francesco d'Assisi, dove alcuni frati con gioiosa fraternità hanno accolto i giovani bardati di zaino, scarponi, sacco a pelo, borracce, accompagnati da amici e parenti. Nel piazzale, mentre un gruppo di ragazzi e di frati, muniti di chitarre e altri strumenti, intonavano alcuni canti, tra i vari gruppi di giovani si respirava un'aria di festa mista a curiosità e a tanti interrogativi ancora inevasi.

Come tanti ci siamo chiesti cosa fosse in realtà la marcia francescana, e per avere informazioni più dettagliate abbiamo consultato il sito ufficiale dell'evento che riporta quanto segue: "La marcia francescana è un cammino della durata di dieci giorni (dal 24 luglio al 4 agosto) per giovani, che desiderano impegnarsi in un breve itinerario spirituale per dare luce alla propria vita interiore e così raggiungere a piedi la meta di Assisi che coinvolge ogni anno qualche migliaio di giovani di tutta Italia e dell'Europa.

Si tratta sostanzialmente di un “viaggio a piedi” lungo un itinerario che ha come meta finale l’arrivo a S. Maria degli Angeli in Assisi il giorno 2 agosto, per poter vivere la Festa del Perdono. In questo giorno solenne, voluto e istituito da San Francesco nel 1216, traspare in tutta la sua grandezza quel perdono che il Padre elargisce a tutti coloro che sperimentano nella loro vita la gioia di essere Figli di Dio".

La marcia in Molise è organizzata dal il Centro vocazionale dei Frati Minori di Puglia e Molise, la loro missione è accompagnare i giovani a scoprire, alla luce della Parola di Dio, la loro vocazione, il progetto che Dio ha pensato per loro, affinché possano realizzare pienamente la loro vita, e la loro gioia sia piena. La Marcia Francescana, marcia del perdono inizierà nella prima mattinata di giovedì 25 luglio e consiste, in un primo trasferimento con i mezzi e poi raggiunti la località prevista, nel camminare nell’alto Molise da Chiauci fino ad arrivare ad Agnone per poi partire ( con mezzi di trasporto già organizzati) alla volta della Porziuncola ad Assisi per chiedere il perdono.

Della diocesi Termoli-Larino partirà un gruppo di 6 ragazzi della parrocchia Gesù Crocifisso mossi dal desiderio di vivere questa esperienza forte che ha cambiato molte vite tra cui quella della serva di Dio Chiara Corbella Petrillo. Di sera, don Sergio Carafa, "il parroco dei giovani", come è meglio conosciuto nel quartiere, si è recato presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi a salutare i giovani che si cimentano in questo importante percorso.

La redazione di Termolionline formula i migliori auguri a tutti i partecipanti e agli organizzatori e che il cammino possa essere un autentico camino di fede e che possa illuminare la vita dei tanti giovani che hanno deciso di fare questa importante esperienza.

Giuseppe Alabastro