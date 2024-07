Nel Borgo della lettura: “Serracapriola e i Gonzaga”

SERRACAPRIOLA. Torna quest’anno l’evento “Borgo della lettura”, realizzato dalla “Pro loco turistica”, con il patrocinio del Comune di Serracapriola. “Borgo della lettura” nasce come manifestazione per promuovere la lettura, tramite presentazioni di libri di autori locali e di autori più famosi a livello nazionale. Il primo appuntamento è previsto lunedì 29 ottobre, con la presentazione del libro “Serracapriola e i Gonzaga” del Prof. Giuseppe Marinelli, moderato dalla nostra inviata speciale Chiara Gabriele.

“Questo saggio, oltre al contributo storico, è un personale gesto d’affetto verso una terra e una gente che mi hanno generato, mi hanno visto crescere nella mia infanzia e preadolescenza, ma dai quali purtroppo le vicende della vita mi hanno amaramente allontanato”, ci fa sapere l’autore Giuseppe Marinelli, architetto e docente di Storia dell’arte presso il Liceo Classico “G.D. Romagnosi” di Parma, originario di Serracapriola.

Questo saggio non è solo un omaggio affettivo dell’autore ma c’è la volontà di far conoscere la storia dell’antico Regno delle due Sicilie, oltre quello che la storiografia propone. In questo saggio si ripercorrono i fatti storici più importanti tra il primo quarto del ‘500 e i decenni iniziali del ‘600. Il Cinquecento è per Serracapriola, Chieuti e San Paolo di Civitate il secolo dei Gonzaga. Sono tanti i segni che la presenza di questa famiglia ha lasciati nel territorio.

Dei Gonzaga ci parlano non solo le tracce documentarie che si ritrovano nelle testimonianze d’archivio, ma soprattutto le strutture architettoniche e urbanistiche di Serracapriola e San Paolo di Civitate che recano impresse i segni dell’intelligenza e della progettualità di Ferrante II, il “principe architetto” ; a questo mecenate si deve ascrivere un ambizioso piano urbanistico di rinnovamento e ampliamento della cittadina di Serracapriola e il perfezionamento e la prosecuzione del progetto del nuovo abitato di San Paolo che fanno dei due centri di Capitanata, esempi di applicazione del prototipo umanistico della “città ideale” rinascimentale.

Nell’introduzione l’autore descrive Serracapriola un borgo speciale: “Pochi luoghi all’intorno possono vantare un borgo medievale e rinascimentale al pari di quello di Serra, né tanto meno la sua straordinaria promenade che si prolunga, come un inusuale boulevard haussmanniano, dall’aperta campagna verso il castello e l’antica perduta Portella, in una sorta di piccola capitale di antichi fasti”, scrive l’autore. Un borgo da un passato ricco e florido, di un sito strategico a guardia delle coste di Capitanata, luogo di convergenza dei 3 regi tratturi per Larino, Termoli e S. Croce di Magliano. Centro di interesse e attrazione della grande feudalità del Regno di Napoli. Il Prof. Giuseppe Marinelli ha pubblicato altri saggi, tra i quali citiamo “Misteri alchemici nella pittura del Rinascimento italiano” e “Monna Natura, La Gioconda e i quattro Elementi”.

L’appuntamento con l’autore è lunedì 29 luglio ore 21, presso il Belvedere del Giro esterno.