Scrittori al parco: il viaggio nel mondo fantastico di Peppe Millanta

Scrittori al parco: Il viaggio nel mondo fantastico di Peppe Millanta

TERMOLI. Quarto appuntamento con la rassegna letteraria 2024 “Scrittori al Parco”, che si è tenuta, come gia’ successo nel secondo appuntamento, in una location diversa dal Teatro Verde di Termoli, la sala convegni della curia vescovile in piazza sant’Antonio,

Il ritorno gradito a Termoli dello scrittore Peppe Millanta che ha dialogato con il professor Lucio Cassone, socio della Casa del Libro.

Dopo il suo precedente libro “Vinpeel degli orizzonti” ha presentato al folto pubblico, un “sprequel”, come ama dire lui (un sequel che è anche un prequel) dal titolo” Cronache da Dinterbild”.

Accattivante il dialogo tra l’autore Millanta e il professor Cassone.

Peppe Millanta, all’anagrafe Giuseppe Di Cesare, ha esordito con il romanzo Vinpeel degli Orizzonti (Neo Edizioni, 2018), vincitore di numerosi premi tra cui Premio John Fante Opera Prima, Premio Città di Cuneo e Premio Alda Merini, candidato al Premio Strega Ragazze e Ragazzi e selezionato al Campiello Opera Prima. Il romanzo è stato tradotto in Francia, Argentina, Cile e Romania. Quando può, scrive su un camper che si chiama Ronzinante, ma che ha ribattezzato Suspense, visto che si diverte a lasciarlo a piedi all’improvviso nei luoghi meno opportuni.

Peppe Millanta nasce a Pescara nel 1985. È uno scrittore e cantautore, si forma tra Roma e l'Abruzzo. Laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza, si diploma presso la scuola di sceneggiatura “Tracce” di Roma (con Heidrun Schleef, Mattia Torre, Nicola Giuliano) e presso la Scuola di Alta Formazione per Sceneggiatori e Registi Cinetelevisivi (con Mariella Buscemi e Arcangelo Mazzoleini).

È allievo di Stefano Benni in un corso sulla narrazione e sempre a Roma frequenta il Teatro Azione con Giancarlo Fares. Continua il suo percorso diplomandosi a Pescara presso la scuola di teatro “Smo” di Giampiero Mancini e segue il corso di lettura dinamica tenuto da Ezio Budini presso ResNuda Teatro.

L’ultimo lavoro “Cronache da Dinterbild” è un altro viaggio nel mondo fantastico, un libro che come il precedente coinvolge dalla prima all’ultima pagina.

Galleria fotografica