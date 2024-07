"Walker memorial": il rombo delle moto in ricordo di Luigi Florio

PER NON DIMENTICARE gio 25 luglio 2024

CAMPOMARINO. Si è tenuto il 20 e 21 luglio il Terzo Walker Memorial, organizzato dal Cliternium Moto Club e dedicato al ricordo di Luigi Florio, presidente e cofondatore del Club.

Luigi è stata la prima vittima del Covid a Campomarino il 19 aprile 2020, una persona impegnata nel sociale e con una grande passione per le due ruote, amata da tutta la comunità anche per la sua attività di volontariato con l'associazione City Angels.

"Il Memorial ha coinvolto diversi Moto Club provenienti dal Molise, dalla Puglia e dal Lazio z ha spiegato il presidente del Cliternium Moto Club Michele Iuliano - e si è sviluppato in due giornate di festa e al tempo stesso toccanti ed emozionanti.

Molto intensi sono stati i momenti in cui è stato ricordato Luigi, in particolare nella serata di sabato con il minuto di silenzio e con la sua motocicletta che è tornata a far sentire il suono del suo motore: un modo per sentirlo ancora più vicino e per non dimenticarlo.

L'ampia partecipazione della comunità, di tanti amici e moto club testimonia quanto Luigi abbia inciso in modo profondo nella vita di tante persone, lasciando un ricordo indelebile.

Questo Memorial è il modo migliore per ricordarlo, con tanta musica sotto le stelle, food & drink, un clima di festa nella meravigliosa campagna di Ramitelli e tanti ricordi da condividere.

