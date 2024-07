Cento parole: a Palata prende corpo il “Vocabolario delle aree interne”

PALATA. La sindaca Maria Di Lena e l'amministrazione comunale hanno ospitato, presso la villetta comunale di Palata, il secondo appuntamento per il progetto denominato "Borghi della lettura".

L'obiettivo dei Borghi della lettura è di creare un marchio nazionale per costruire un’offerta di turismo tematico mettendo in evidenza quelle peculiarità locali in cui ambiente e cultura presentano caratteri di estremo interesse. L'idea è quella di creare nei piccoli borghi uno spazio dedicato alla lettura e alla fruizione culturale in genere, organizzando iniziative di interesse storico, artistico e letterario.

Per il secondo appuntamento di questa estate, l'ospite è stato Nicholas Tomeo (ricercatore presso l'Unimol) con la presentazione del suo saggio intitolato "Vocabolario delle aree interne, che alla presenza di Italo Di Sabato (attivista della Casa del Popolo di Campobasso), del Prof. Patrizio Perazzelli e di un pubblico attento e partecipe con interventi di rilievo (per l'occasione erano presenti nel pubblico anche il Consigliere regionale del Pd Micaela Fanelli e l'ex Consigliere regionale Patrizia Manzo), è stato commentato e discusso, mettendo in evidenza la rilevanza politica, sociale ed economica del concetto di aree interne, al fine di chiarire le cause del declino e le possibili strategie per un rilancio dei territori marginali.

L'adesione al progetto Borghi della lettura, secondo il sindaco e l'amministrazione comunale, rappresenta una stimolante occasione per intervenire direttamente nel tessuto sociale della comunità, mediante un'animazione culturale ricca di proposte capaci di tenere alto l'interesse critico e il confronto di idee.

Il prossimo appuntamento sarà il 6 agosto con il libro di Antonella Salvatore intitolato "Il bambino dagli occhi d'inchiostro".