Incetta di premi per Nicolas Ficocelli, poker d'oro ai campionati di Rimini

CAMPOMARINO. Sedici anni e una valanga di premi che fanno girare la testa. Non bastano due mani per contare tutte le medaglie vinte da Nicolas Ficocelli, il ballerino di Campomarino e studente del Sia al Boccardi di Termoli.

Nicolas, ballerino Internazionale di Street Dance, classe 2008 vanta di numerosissimi titoli, due volte campione del mondo, vice-campione Europeo, pluricampione italiano.

A Rimini Fiera, ai Campionati italiani di Categoria 2024, di Danza Sportiva e Sport Musicali Fidesm, nelle giornate dal 18 al 20 luglio, si è fatto onore riconfermando i suoi titoli italiani, portando a casa 4 medaglie d’oro nelle discipline dell'hip hop, del popping e dello street dance show, nella categoria 15/16 e per la prima volta nel popping duo, categoria over 17.

Un curriculum di tutto rispetto per questo giovanissimo ragazzo. Ricordiamo che Nicolas è un ballerino Internazionale di danza sportiva della scuola Asd Peter Pan di Termoli della maestra Eliana Elia che, ai Campionati Italiani di Categoria 2022 Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva ) ha fatto il pieno di medaglie d'oro, conquistando tutti i titoli possibili, nelle varie discipline in gara, della categoria 13-14 anni, classe As: campione Italiano di Hip hop, campione Italiano di Hip hop Battle, campione italiano di Electric boogie/popping, campione italiano di Street show. Inoltre, ha conquistato anche il primo posto nel duo di Hip hop, Electric boogie e Street show e per finire un secondo e un terzo posto con il grande e piccolo gruppo.

Lo scorso anno si è riconfermato al primo posto nella categoria 15/16 anni nelle discipline di Hop Hop, Popping e Street Show ai Campionati italiani Assoluti, titoli che detiene dal 2017.

Poker di medaglie d'oro, lo scorso 11 febbraio, ai campionati assoluti che si sono svolti a Firenze.

Potremmo continuare all’infinito.

Sacrifici, impegno e voglia di imparare, sono questi gli ingredienti e le caratteristiche di Nicolas.

Galleria fotografica