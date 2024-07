"Orgoglio e pregiudizio", torna il gruppo di lettura alla libreria Fahrenheit

TERMOLI. “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit che si terrà sabato 27 luglio alle ore 18:00.

“Orgoglio e pregiudizio” è il capolavoro di Jane Austen, un irresistibile ritratto della società inglese all'alba del Romanticismo, una storia d'amore raccontata con grazia e sottigliezza psicologica. La signora Bennett cerca affannosamente di sistemare le cinque figlie con un buon matrimonio. E quando in una tenuta vicina arriva Fitzwilliam Darcy, ricco e misterioso, burbero ma affascinante, la società locale va in fibrillazione. Chi non si lascia ammaliare è la seconda delle sorelle Bennett, Elizabeth. Intelligente e spiritosa, non desidera passare la vita tra un ballo, un the e pettegolezzi insignificanti. Elizabeth sogna l'amore, e forse proprio l'ombroso Darcy è l'uomo giusto...

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.