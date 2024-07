Fiaccolata di San Donato: iniziano i festeggiamenti a Rotello

ROTELLO. Rotello è pronta a immergersi in dieci giorni di festa e devozione in onore di San Donato. Il 28 luglio, alle ore 21.30, presso la parrocchia di Santa Maria degli Angeli, i festeggiamenti inizieranno con un momento preparatorio speciale: un Roveto Ardente animato dal Rinnovamento Nello Spirito Santo della diocesi di Termoli-Larino. Questo tempo di lode e adorazione preparerà i fedeli a vivere intensamente i prossimi giorni di celebrazione.

Il 29 luglio, alle ore 11.00, sarà inaugurata la Mostra “Portoni in Arte” con una conferenza stampa di presentazione. Numerosi artisti provenienti da tutta Italia esporranno le loro opere, e alle 11.30 sarà possibile interagire con loro e conoscere più da vicino il loro lavoro.

Alle ore 19.00, Mons. Gianfranco De Luca presiederà la solenne celebrazione di inizio novena presso l’edicola di San Donato in località Porticchio, antica sede del monastero e della chiesa di San Donato. Questo momento sarà seguito dalla prima tappa della “carrera”, un evento suggestivo che vede un carro trainato da buoi percorrere la strada della carrera, ricordando il percorso compiuto nel XII secolo per portare l’effige storica a Rotello, allora Lauritello.

Alle ore 10.30, partendo dall’incrocio della Rustica si darà il via alla tradizionale Fiaccolata di San Donato. Questo evento unico, che negli anni scorsi ha visto la partecipazione di migliaia di persone, culminerà con l’intronizzazione dell’effige d’argento del 1700, seguita dalla recita della preghiera di richiesta di grazie e dal tradizionale inno al Santo Patrono.

Partecipare a questi eventi non significa solo vivere momenti di profonda fede e devozione, ma anche immergersi in un ricco tessuto folcloristico e tradizionale del basso Molise. La Fiaccolata di San Donato rappresenta un’opportunità unica per condividere la cultura e la spiritualità di una comunità che, anno dopo anno, rinnova con passione e dedizione la sua devozione al Santo Patrono.

Non mancate a questa straordinaria celebrazione che promette di unire fede, arte e tradizione in un’esperienza indimenticabile!

Galleria fotografica