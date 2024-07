In 5 anni Plastic Free ha rimosso 4mila tonnellate di rifiuti dall'ambiente

TERMOLI. Nata il 29 luglio 2019, Plastic Free Onlus spegne oggi la quinta candelina raggiungendo il traguardo record di 4 milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Un risultato che riempie d’orgoglio i 1.200 referenti e gli oltre 260mila volontari che hanno partecipato ai 6.717 appuntamenti organizzati su tutto il territorio italiano e, da qualche mese, anche nel resto del mondo.

“Le nostre pulizie ambientali hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare e rendere consapevoli sempre più cittadini di quanti i rifiuti che produciamo attraverso i nostri consumi e le nostre azioni siano presenti attorno a noi e permeino la nostra quotidianità – dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus e fondatore dell’associazione ambientalista assieme a Rosa Reale – I quattro milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi sono una cifra record che da un lato ci rende orgogliosi dell’impegno e della determinazione dei nostri volontari nel migliorare i nostri territori, dall’altra rende l’idea di quanta spazzatura sia presente in spiagge, campagne, aree verdi comunali e boschi inquinando la Natura. Convinti che ogni piccolo gesto conti – prosegue – continueremo le nostre attività di contrasto all’inquinamento da plastica con l’ambizioso obiettivo di raggiungere un miliardo di persone nel mondo entro il 2030, attraverso il coinvolgimento di imprese, istituzioni locali, scuole e associazioni. Per questo l’augurio che faccio a Plastic Free e a tutti noi, è che si possa continuare a difendere l’ambiente imparando tutti insieme a ridurre l’uso della plastica”.

Plastic Free è nata dall’idea di Luca De Gaetano con un grande obiettivo: liberare il mondo dalla plastica e dalle microplastiche. Un impegno che il fondatore ha condiviso con decine di volontari, che oggi sono più di 260 mila, sparsi da nord a sud. In questi anni i volontari di Plastic Free si sono impegnati in moltissime attività. Hanno organizzato più di 6.700 appuntamenti di pulizia ambientale dando nuova vita a territori sommersi da plastica e rifiuti. Tra gli obiettivi di Plastic Free anche la cura del suo animale simbolo, il più colpito dall’inquinamento: salvate e rimesse in mare 202 tartarughe mentre oltre 3mila tartarughine sono state accompagnate alla nascita. La onlus, poi, ha anche provveduto alla raccolta di migliaia di mozziconi di sigarette da spiagge e coste e alla sensibilizzazione di oltre 245mila tra bambini e ragazzi attraverso la formazione nelle scuole.

L’impegno e la missione di Plastic Free sono anche approdati nei palazzi istituzionali attraverso proposte normative inserite in una mozione parlamentare che punta, tra l’altro, a vietare il rilascio deliberato in volo dei palloncini (un oggetto apparentemente innocuo che può provocare anche la morte di uccelli e pesci che ne ingeriscono i frammenti) e a contrastare l’abbandono degli pneumatici.

“Nonostante i risultati già raggiunti in questi anni di attività, l’unico modo che conosciamo per festeggiare questo compleanno speciale è continuare la nostra attività, in Italia e nel mondo – conclude Luca De Gaetano – Andremo avanti con nuovi importanti obiettivi che avranno sempre come focus quello di contrastare l’inquinamento e riportare alla loro bellezza i luoghi che la natura ci ha donato”.