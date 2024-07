Il derby del cuore in ricordo di Ivan Vincenzi e Davide Sciarretta

PETACCIATO. Sabato 27 luglio a Petacciato si è svolto il “derby del cuore” con l’Inter Club “Mare Neroazzurro” e il Milan Club “Ivan e Davide” di Petacciato in ricordo di Ivan Vincenzi e Davide Sciarretta.

L’Inter club "Mare Neroazzurro", già costituito da diversi anni, nonostante la “rivalità” calcistica, ha supportato Davide nelle diverse fasi della costituzione del “Milan Club” con l’obiettivo di collaborare insieme per il bene del paese.

Purtroppo Davide non ha vinto la sua battaglia con la vita e non è riuscito a portare a termine il suo progetto ma a questo hanno provveduto gli amici milanisti, grazie al supporto degli amici Interisti, facendo nascere il Milan club

“Oggi abbiamo realizzato un sogno ... abbiamo dato vita ad un evento che Davide sognava: far nascere il Milan Club ed intitolarlo all’ amico petacciatese, tifoso milanista, Ivan Vincenzi venuto a mancare pochi anni fa e intitolarlo anche a lui che ne è stato il promotore”

La manifestazione, contornata da stand gastronomici, è iniziata con un derby junior coinvolgendo i bambini tifosi delle due squadre e a seguire la partita tra i soci dei due club.

Tanto divertimento ed emozione nel ricordo degli amici che non ci sono più.

“Per la cronaca la partita è stata vinta dall'Inter club ma poco importa il risultato della partita, abbiamo vinto tutti mettendo in campo la generosità e la solidarietà ... Abbiamo realizzato un sogno!”

I direttivi dei due club hanno deciso di devolvere l’incasso della serata in beneficenza all' Associazione Angsa Molise APS.

L’Angsa Molise aps così ringrazia:

“Gentilissimi Presidenti dell’Inter Club “Mare Neroazzurro” e del Milan Club “Ivan e Davide” di Petacciato, vogliamo ringraziarvi per il grande gesto di generosità avuto nei nostri confronti.

A voi e a tutti i vostri associati esprimiamo la nostra gratitudine con un sincero ringraziamento.

La vostra bontà e il vostro affetto ci hanno toccato il cuore.

È grazie anche a questi segni concreti di sostegno e di aiuto che l'Angsa Molise Aps riesce a portare avanti le sue attività e a perseguire i suoi obiettivi.

Il contributo che ci avete gentilmente donato sarà di grande supporto nel perseguimento della nostra mission.

Siamo immensamente grati per il vostro gesto che contribuirà alla realizzazione dei nostri progetti, ma soprattutto vi siamo veramente grati per aver scelto noi come associazione a cui donare.

Grazie di cuore".