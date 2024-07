"Aggiungi 10 posti a tavola, basta un euro", parte la campagna del Banco Alimentare

ABRUZZO-MOLISE. È partita nei giorni scorsi, e andrà avanti fino al 18 agosto, la campagna “Aggiungi 10 posti a tavola: basta 1 euro”, che vede alleati da sei anni Conad Adriatico e Banco Alimentare Abruzzo Molise. Un’iniziativa semplice e coinvolgente: i clienti che si recheranno a fare la spesa nei punti vendita aderenti potranno aggiungere 1 euro allo scontrino, che sarà devoluto interamente al Banco Alimentare Abruzzo Molise. la realtà che dal 1997 recupera cibo e lo dona a oltre 40 mila persone bisognose in Abruzzo e Molise grazie una rete di 223 enti caritatevoli convenzionati nelle due regioni.

“Facciamo un caloroso appello – dice Antonio Dionisio, presidente Banco Alimentare Abruzzo Molise - a tutti gli abruzzesi, i molisani e i numerosi turisti che in questo periodo arrivano nelle nostre regioni, affinché aderiscano con generosità. Una donazione piccola ma significativa, che per noi rappresenta un grosso aiuto per poter continuare a svolgere la nostra attività in un periodo particolarmente difficile, in cui ci troviamo a dover affrontare un incremento delle richieste di aiuto. Incremento dovuto al crescente numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà, una persona su dieci come indicato nel Rapporto Annuale dell’ISTAT.”

“Questo appello è possibile farlo – sottolinea Cosimo Trivisani, Direttore Banco Alimentare Abruzzo Molise - grazie alla ormai consolidata collaborazione e disponibilità del gruppo Conad Adriatico che apre le porte dei suoi punti vendita per accogliere questo dono collettivo. Il nostro grazie a questa importante realtà per la stima che ha nei confronti del nostro lavoro quotidiano, decidendo per il sesto anno di essere nostro compagno di banco”

Di seguito i punti vendita che aderiscono:

Atri: Via S. Pietro, CONAD CITY

Chieti: Presso centro commerciale Magalò, SPAZIO CONAD; Via Lucio Camarra, 1, CONAD

Città Sant'Angelo: Via Leonardo Petruzzi, SPAZIO CONAD

Colonnella: Contrada Rio Moro, SPAZIO CONAD

Lanciano: Presso centro commerciale La Fontana, SPAZIO CONAD

L'Aquila: Località Campo Di Pile Snc, SPAZIO CONAD; Via Enrico Fermi, CONAD

Montesilvano: Via Leopoldo Muzi 6, CONAD: Via Verrotti, Snc, CONAD; Via Vestina, 249, CONAD

Ortona: Contrada Santa Liberata, SPAZIO CONAD

Pescara: Via Tiburtina Valeria, 113, CONAD; Via del Circuito 79, CONAD SUPERSTORE; Via Piero Angela, 2/4/6 (Viale Marconi), CONAD SUPERSTORE; Via Di Sotto, CONAD; Viale Amerigo Vespucci, 82, CONAD

Pineto: Via F. Martella, 14 - 64025 Pineto, CONAD

Popoli: Via Papa Giovanni XXIII 61, CONAD

San Giovanni Teatino: Via Cavour Snc, CONAD

San Salvo: Via Garghete, 2, CONAD

Silvi Marina: Via Statale Sud 167, CONAD SUPERSTORE

Spoltore: Presso Centro Commerciale Arca, CONAD SUPERSTORE

Sulmona: Via Papa Giovanni XXIII 22, CONAD; Via Sallustio, CONAD; Via G. Mazzini, 56, CONAD

Teramo: Località Piano D'accio Snc - SPAZIO CONAD

Vasto: Via Cardone 32, SPAZIO CONAD: Via Alessandrini, 26, CONAD

Campobasso: Via Colle delle Api 44, SPAZIO CONAD

Montenero di Bisaccia: Centro commerciale Costa Verde, SPAZIO CONAD

Isernia: Località Nunziatella, CONAD