Palazzo Ducale riscopre la poesia in dialetto di Pasquale Di Lena

LARINO. La poesia in dialetto di Pasquale Di Lena sarà protagonista questa sera, martedì 30 luglio, alle ore 21, presso l’atrio del Palazzo Ducale.

Il secondo incontro di “Percorsi in Biblioteca”, dell’anno sociale 2024-25, frutto della collaborazione tra il Lions club Larino e Comune della città di Larino, vuole dare merito all’autore Pasquale Di Lena, alla sua attenzione al territorio, ma soprattutto alla passione contagiosa che esprime con le sue poesie ed il suo blog. Pasquale Di Lena, un vulcano di idee progettuali volte ad attenzionare il patrimonio territoriale e culturale, le radici, l’identità.

Le letture di poesie saranno a cura dello stesso autore, e appartenenti alle raccolte “U Penziere” e “Se fusse nu cardille”, la prima ha varcato i confini nazionali raggiungendo il Canada e gli Stati Uniti e soprattutto le comunità dei molisani, il secondo dedicato a Flora, moglie dell’autore, all’amore, ai sogni, quali sorgente di idee fonti di progetti che aprono ad un nuovo domani.

-Il dialetto - come asserisce l’autore Pasquale Di Lena - è passione per la propria Terra, tanto più prezioso nel tempo della globalizzazione, in cui viene messa in discussione, al pari dell'italiano, con la conseguenza di una moderna colonizzazione, che porta a limitare o, addirittura, a cancellare l'identità di un popolo. La poesia, soprattutto, dialettale è parte di uno stile di vita che privilegia la prevenzione alla cura di una malattia dovuta all'uso e abuso di inglesismi, che hanno il senso di un vero e proprio inquinamento di una lingua scritta e parlata qual è l'italiano e lo stesso dialetto-

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Lions club Larino Carmela Minotti, il sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti e Iolanda Giusti, Assessore alla cultura, Pasquale Di Lena declamerà e discuterà delle poesie nell’incontro moderato da Graziella Vizzarri.