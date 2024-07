Ylenia Paladino e Lorella Ragnatelli in mostra al Castello Svevo

TERMOLI. Dopodomani, giovedì 1° agosto si inaugurerà alle ore 18 e presso il Castello di Termoli, la Mostra di Arte Figurativa di: Lorella Ragnatelli e Ylenia Paladino. Il vernissage sarà alle ore 18 e il finissage la sera del 7 agosto.

Ylenia Paladino, Docente di Scultura presso il Liceo Artistico "Palizzi" di Lanciano, ma con studi e titoli anche in Pittura, presenterà per l'occasione: quadri e sculture che si illuminano.

La professoressa emozionata, ci rende partecipe di essere stata contattata in questi giorni, per esporre un quadro nel Palazzo Arsenale di Venezia, dalla fine di settembre e per due settimane.

Nel mese di novembre per lei ci saranno tanti appuntamenti:

una galleria di Firenze per ora non svela quale, le ha richiesto fisicamente alcuni suoi quadri, poi le è stato chiesto un dipinto da video-proiettare in piazza San Carlo a Milano tra la fine di ottobre e i primi di novembre, sempre nel mese di novembre a Brooklyn e a gennaio 2025 a Times Square, altri suoi quadri saranno video-proiettati sui palazzi.

Ylenia tratta l'Umanità spesso tramite il volto e il corpo femminile, pone un attento studio anatomico e l'attenzione sull'integrazione tra la Natura e l'Umanità, con quel velo di originalità che l'ha portata due anni fa, ad esporre nelle grandi capitali europee e dalla fine dell'anno scorso fino al mese di aprile la sua Arte ha toccato le grandi città americane.

Per l'insegnante, l'Arte è un viaggio introspettivo dentro l'Anima e la trasposizione della personale Essenza all'esterno, uno strumento che se sapientemente utilizzato, lenisce le ferite che tutti, chi più, chi meno: ci portiamo dietro.

Fare arte è una grande responsabilità sia per chi la produce, sia per chi la fruisce. Anche i colori hanno una certa musicalità nell'Anima, un attento studio del colore, come asseriva, Vasilij Kandinsky, segue sempre uno studio scientifico.

Lorella Ragnatelli è una pittrice di arte figurativa che vive e lavora a Montenero di Bisaccia.

Studia i grandi artisti del Rinascimento riuscendo a raggiungere una notevole abilità tecnica. La sua è una continua ricerca della luce, l'attenzione ai dettagli nonché alla perfetta resa anatomica dei corpi.

Profondamente radicata nella tradizione italiana, la sia tecnica si ispira ai maestri come il Caravaggio ed a quelli contemporanei Roberto Ferri e Giorgio Dante.

I temi rappresentati sono quelli della bellezza femminile, del dolore, dell'amore, della decadenza e della rinascita come sentimenti contrastanti, ma vitali.

Le sue opere sono state esposte presso la Galleria Farini di Bologna e successivamente presso Wikiarte (Bo) ed in video proiezione presso la galleria Area Contesa di Roma.

Mentre l'opera Tormento ed estasi 2" è attualmente in mostra all' evento inaugurale INITIATION EXODUS presso la Musonium Gallery di Palm Springs CA.

Ylenia e Lorella fanno parte della grande famiglia, associate ACM (Associazione Competenze Multidisciplinari) presente sul territorio di Vasto da 10 anni e capitanata da Carlo Viggiano. L'Associazione si occupa di: promuovere, supportare e fare crescere la sfera culturale.

Le due artiste pur avendo due stili differenti, vi faranno sognare tramite la fusione dal Classico al Moderno.

Galleria fotografica