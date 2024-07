"Napoli 365", pillole di cultura partenopea con lo scrittore Amedeo Colella

TERMOLI. Nel penultimo appuntamento della rassegna “Scrittori al Parco", organizzato dall’associazione culturale “La Casa del Libro” diretta da Daniela Battista, è andato in scena, l’incontro con un’autentica scoperta, il caratterista napoletano Amedeo Colella.

Colella al Teatro Verde ha presentato il suo libro, "Napoli 365" che fa parte dello spettacolo "Nisciune nasce imparato". Un libro, come spiega Colella, che parla “Napoli 365. Tutte le cose da fare a Napoli ogni giorno dell’anno. Un libro per chi non ha un cacchio da fare”.

Una collezione permanente della città di Napoli, un museo a cielo aperto. Tutte le cose che ci sono da fare e da vedere a Napoli ogni giorno dell’anno. Le passeggiate da compiere, i luoghi da visitare, le cose da studiare; per celebrare un evento storico, l’inaugurazione di un monumento, una data di nascita o di morte di un napoletano illustre, una première teatrale o cinematografica, un santo da celebrare o un rito laico o religioso che si ripete da anni. Perché il 10 maggio è una data centrale nella storia di Napoli? In che giorno divampano i fucarazzi di Sant’Antonio Abate? Quando nacque la Repubblica Napoletana di Eleonora Pimentel Fonseca? Cosa fare a Napoli per lo struscio del giovedì santo? Quando morì Totò e quanti funerali ebbe? Il pesce d’aprile nasce a Napoli? E cosa accade il 16 dicembre? Tutti i martedì a Napoli avviene un miracolo… dove? Quando partì il primo treno italiano?

Prefazioni di Maurizio De Giovanni (scrittore), Paolo Giulierini (direttore del museo archeologico), Paola De Crescenzo (figlia di Luciano De Crescenzo).

Uno spettacolo sotto le stelle termolesi che ha visto, oltre allo scrittore, la partecipazione del chitarrista Francesco Cuomo, davanti ad un pubblico numeroso e plaudente.

Un incontro divertente e gradevole che sottolinea come la cultura partenopea sia da sempre teatro naturale di talenti.

