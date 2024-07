"Jolly blu", a Rotello un tuffo negli anni '90 con la tribute band degli 883

Back to 90s, a Rotello la "883, Jolly Blu"

ROTELLO. I meravigliosi anni 90 stanno per tornare grazie alla pro loco Tre Torri di Rotello.

Un viaggio nel passato, immersi nella cultura popolare e musicale che ha caratterizzato un’intera generazione.

A Rotello è tutto pronto, si torna indietro nel tempo.

«Vuoi riavvolgere il nastro e catapultarti nei mitici anni ‘90?!

Allora questa serata fa al caso tuo!

Apri il cassetto dei ricordi, indossa il vestito migliore e rivivi con noi l’emozione di quegli anni spensierati». Così scrive la pro loco rotellese sulla pagina Facebook.

Start alle ore 19, domani mercoledì 31 luglio, con Food&Drinks, gonfiabili per bambini, stand oggettistica rigorosamente degli anni ‘90, esposizione moto e macchine dell’epoca e piazza Gramsci allestita con gonfiabili e pupazzi a tema.

E non finisce qui, perché alle ore 21:30, tutti pronti a ballare e cantare con la tribute band degli 883, i “Jolly Blu”.

Da “Hanno ucciso l’uomo ragno”, a “Come mai”, passando per “Rotta per caso di Dio”, le canzoni degli 883 e di Max Pezzali non passano mai di moda. E grazie ai “Jolly Blu”, tutti le canteranno a squarciagola.