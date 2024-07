"Cornuti e contenti", la commedia degli equivoci in scena al Teatro Verde

TERMOLI. Si terrà giovedì 1° agosto, presso il teatro Verde di Termoli, la commedia "Cornuti e Contenti". Il divertentissimo spettacolo, diretto da Marco Lanzuise, avrà inizio alle 21 e 30 e vedrà sul palco gli artisti della compagnia "Quelli che... il teatro" di Nola, in provincia di Napoli, attiva da oltre un ventennio e che ha collezionato tanti successi in Campania e non solo.

Una commedia degli equivoci, tra tradimenti e travestimenti, situazioni esilaranti e una comicità leggera, spensierata e genuina pronta a coinvolgere anche il pubblico del basso Molise.

Per gli amanti del teatro popolare, un evento da non perdere in attesa della terza stagione di Jamme Bbelle che partirà in autunno. Il festival nazionale organizzato dalla UILT Molise che coinvolgerà di nuovo tutta la regione e che, dopo il doppio trionfo termolese della seconda edizione, di sicuro tornerà a fare tappa anche sulla costa.

Per info e prenotazioni 3279566623.