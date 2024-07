«La fiaccolata di San Donato rafforza fede e tradizione»

ROTELLO. Con profonda gratitudine e commozione, la comunità di Rotello celebra il trionfale successo della Fiaccolata di San Donato, un evento che ha esaltato la fede popolare e la devozione verso il Santo Patrono, coinvolgendo un'ampia partecipazione di fedeli provenienti dai paesi limitrofi. Questo evento ha rappresentato un momento di intensa spiritualità e di comunione comunitaria, rafforzando i legami di fede e tradizione.

La serata ha avuto inizio con la Santa Messa solenne, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino. La sua guida spirituale ha illuminato i fedeli, avviandoli a una profonda riflessione e preghiera. Successivamente, il primo corteo ha preso il via, caratterizzato da un carro trainato da quattro maestose mucche, che portava la reliquia del Santo Patrono. Don Costantino Di Pietrantonio, parroco della vicina Santa Croce di Magliano, a bordo del carro, ha accompagnato il corteo con preghiere e intercessioni, creando un'atmosfera di profonda devozione.

Parallelamente, monsignor De Luca ha visitato la comunità "Il Girasole", esprimendo gratitudine ai giovani per l’impegno e la fede con cui hanno addobbato l’edicola di San Donato a Porticchio, preparandola per la celebrazione eucaristica. La visita si è conclusa con una cena frugale, occasione di convivialità e riconoscimento reciproco, rafforzando ulteriormente i legami della comunità.

Alle ore 22 il carro con le reliquie ha raggiunto l'inizio del paese, accolto da una folla numerosa con il secondo carro che portava l'effige d'argento del Santo Patrono. In un corteo di canti, preghiere, musica e fiaccole, la processione ha attraversato le strade del paese, offrendo uno spettacolo di fede e devozione senza pari, fino a giungere in chiesa. Qui, i fedeli hanno recitato la novena al Santo Patrono, culminando con la benedizione impartita da Monsignor De Luca con il reliquiario. La serata si è conclusa con l'inno al Santo Patrono, intonato dalla banda, chiudendo questo momento di festa e spiritualità.

Don Marco, a nome di tutta la comunità, esprime profonda gratitudine a tutti i membri dei carristi per l'impegno, la coralità e la fratellanza dimostrate nell'unirsi intorno ai due carri come un'unica famiglia. Grazie a quanti hanno messo a disposizione le mucche, a coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della processione e a tutti coloro che, in vario modo, hanno contribuito con la loro partecipazione.

Un ringraziamento speciale è rivolto a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gianfranco De Luca per le sue amorevoli e paterne cure, e alle Suore Catechiste di Maria Santissima dell'Ordine di San Benedetto di Larino: Suor Maria del Socorro, Suor Blanca e Suor Consuelo, per la loro preziosa partecipazione e animazione del Santo Rosario. La nostra gratitudine va anche a Don Costantino, Don Antonio Giannone e Don Angelo Castelli per il loro sostegno spirituale.

La Fiaccolata di San Donato ha testimoniato la profonda fede popolare e la devozione verso il Santo Patrono, confermando l'importanza di tali celebrazioni nella vita comunitaria. Invitiamo tutti i fedeli a partecipare ai prossimi appuntamenti della Novena, preparata appositamente da Don Antonio Giannone. Questa Novena presenta un approccio esperienziale, improntato sui cinque sensi, e affronta temi di grande rilevanza spirituale e riflessione: "Vedere con gli occhi della fede", "Ascoltare la Parola di Dio", "Odorare il profumo della santità", "Gustare la dolcezza della preghiera" e "Toccare il cuore di Cristo".

Nella cornice di questa meravigliosa esperienza vi è un evento unico di rilevanza internazionale. A Rotello, avremo l'onore di accogliere Padre François Dermine, esorcista di fama mondiale, noto per il suo impegno nella lotta contro le forze del male e per la sua vasta esperienza nel campo della spiritualità e del ministero esorcistico.

Il grande appuntamento del 31 luglio inizierà alle ore 18:00 con una solenne celebrazione presieduta da Padre François Dermine. Seguirà, alle ore 21:30, in chiesa, l’incontro testimonianza “Vade Retro Satana”, un evento di grande intensità e profondità spirituale, durante il quale Padre Dermine condividerà le sue esperienze e offrirà una testimonianza unica.

Vi aspettiamo numerosi per continuare a vivere insieme questi momenti di fede e comunione, nella speranza che lo spirito di San Donato continui a guidare e proteggere la nostra comunità.

