Tematiche ambientali, i volontari Plastic Free all'Alta Marea Festival

TERMOLI. La prima serata della quarta edizione dell’Alta Marea Festival di Termoli sarà impreziosita da una sensibilizzazione sulle tematiche ambientali grazie alla partecipazione di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Il Festival, giunto alla quarta edizione, si terrà nel Borgo Antico di Termoli dal 31 luglio al 2 agosto con tre giorni di mare e arte. Proprio domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 21 in largo Tornola, Plastic Free interverrà illustrando l’impegno dei volontari della associazione ambientalista nata cinque anni fa a Termoli e ora diffusa in tutto il mondo. La sensibilizzazione cittadina, patrocinata dal Comune di Termoli, avverrà nell’ambito della gara di cortometraggi e a margine di un corto sui danni del cambiamento climatico realizzato da Lucrezia Guidone, regista e attrice, ora nel cast della celebre fiction tv Mare Fuori.

“Siamo orgogliosi di prendere parte ad un festival che è oramai una realtà consolidata del nostro territorio – dichiara Giuseppe Fabbiano, referente regionale Plastic Free – Questo evento rappresenta un’ulteriore occasione per accendere un faro sullo stato di salute dell’ambiente che, inevitabilmente, si ripercuote sulle nostre condizioni di vita. Non tutto è perduto e, consapevoli che ogni gesto conta, anche il più piccolo, siamo determinati a sensibilizzare sempre più persone ad attuare comportamenti, abitudini e consumi rispettosi della Natura – conclude Fabbiano (Plastic Free) - Ringrazio Antonio De Gregorio, ideatore del festival, per il coinvolgimento in questo progetto con l’auspicio che la partnership possa consolidarsi anche negli anni futuri”.